شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. إحباط عملية إرهابية في بيشاور والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت أجهزة الأمن الباكستانية عملية إرهابية كبيرة كان مخططًا لتنفيذها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن فرقة من قوات الأمن نفذت عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة تحت الأرض في منطقة "بارا" المجاورة لمدينة بيشاور، تشمل على بنادق رشاشة وقذائف صاروخية وألغام مضادة للمدرعات ودوائر كهربائية ومتفجرات وذخيرة.

وبيّنت أن عناصر إرهابية قامت بتهريب تلك الأسلحة والمتفجرات إلى منطقة "بارا" لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور.