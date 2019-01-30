مقتل وإصابة حوثيين بقصف مدفعي للجيش اليمني غرب تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل وجرح 10 من مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني على تجمعات للمليشيا المدعومة من إيران في جبهة مقبنة غربي تعز اليمنية.



وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع لعناصر المليشيا في جبهة مقبنة، ما نتج عنه مقتل 3 عناصر حوثية وجرح 7 آخرين، نقلتهم المليشيا على متن دوريات عسكرية باتجاه منطقة العيار بمديرية مقبنة.



وأضاف المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب العملية الناجحة للجيش، حيث شنت مليشيا الحوثي هجوما عنيفا، مصحوبا بقصف مدفعي على مواقع الجيش الوطني.



ولفت المصدر إلى أن المليشيا كثفت قصفها بالأسلحة الثقيلة على مواقع الجيش الوطني في مرتفعات القرين والعويد بمدافع 23 م ط و37 ملم و 14.5 من مواقع تمركزها شمال مديرية مقبنة.



وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر هجوم المليشيا وإفشال محاولاتها في التقدم باتجاه مرتفعات العويد والقرين وكبدتها خسائر فادحة.



وتشهد جبهة مقبنة غربي تعز تصعيدا عسكريا، وارتفاع حدة المعارك بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي التي تواصل حشد مقاتليها لتعزيز مواقعها في المنطقة.

