انت الان تتابع مادورو: طلبت من بوتين دعما سياسيا ودبلوماسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن بلاده تخطط لمواصلة تلقي الأسلحة الأكثر تطورا من روسيا، وأنه طلب من الرئيس فلاديمير بوتين دعما دبلوماسيا وسياسيا في الأمم المتحدة، قائلا: "لدينا دائما خطط للتقدم على صعيد التعاون العسكري، بهدف تحسين الدفاع الجوي والتقنيات الصاروخية، وسنواصل تقدمنا في هذا المجال، وستحصل فنزويلا على أحدث الأسلحة في العالم، وبوتين يقدم لفنزويلا دائما المساعدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن نقبلها بكل امتنان"، جاء ذلك في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف مادورو: "ما طلبته من بوتين هو الحفاظ على استمرارية الاتصالات، والحصول على كل الدعم على المستوى الدبلوماسي والسياسي في الأمم المتحدة، والدفاع عن حقيقة وحقوق فنزويلا دوليا".من ناحية أخرى، فرضت المحكمة العليا في فنزويلا، أمس الثلاثاء، حظرا على سفر خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد وقضت