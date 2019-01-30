قال رئيس الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، إن التصويت البرلماني البريطاني أمس الثلاثاء، يزيد من خطر خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بطريقة “غير منظمة”، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “فرانس برس”.

وصوت النواب البريطانيون أمس الثلاثاء، على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

يذكر أن مجلس العموم البريطاني رفض التعديلات المقترحة بشأن الخطة البديلة “بي” لصفقة البريكست، بعد أن صوت البرلمان ضد اتفاقية الخروج في وقت سابق من هذا الشهر، كما صوت البرلمان ضد مجموعة من التغييرات من بينها تعديل قدمه زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين يدعو إلى منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ورفض المجلس أيضًا اقتراحًا لتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاقية بحلول 26 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، فيما نقل التحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية عزمها إعادة التفاوض على صفقة البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

كانت هذه تفاصيل خبر الإتحاد الأوروبي يحذر من الخروج البريطاني «غير المنتظم» بعد تصويت البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.