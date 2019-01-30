محاكمة ثمانية ناشطين إيرانيين بتهمة التجسس

اسماء السيد - طهران: ذكرت وكالة إرنا الايرانية الرسمية للأنباء ان ثمانية ناشطين بيئيين متهمين بالتجسس مثلوا الجمعة بعيدا من الاضواء امام محكمة في طهران.

وقالت الوكالة الاربعاء نقلا عن محمد حسين اقاسي، المحامي عن اثنين من المتهمين، "لقد استُدعيا الى المحكمة الاربعاء".

الا ان الوكالة اضافت ان اقاسي لم يكن كما يتبين من اقواله، حاضرا الجلسة، لأن النيابة العامة اختارت محامين لتمثيل المتهمين، وهذا ما احتج عليه المحامي.

وقال اقاسي في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن هذا القرار "يثير حيرتي" لأن "المحكمة يجب ألا ترفض بأي حال المحامي الذي اختاره المدعى عليه".

وأوضح أن المتهمين اللذين يدافع عنهما قيل لهما قبل الجلسة إنه يتعين عليهما تغيير المحامي.

ووجهت الى اربعة من المتهمين الثمانية تهمة "الافساد في الأرض" في اكتوبر، وهي واحدة من اخطر التهم في ايران، ويواجه المتهم بها عقوبة الاعدام.

واوضحت الوكالة الايرانية ان ثلاثة آخرين يلاحقون بتهمة "التجسس" والاخير بتهمة "التآمر على الأمن القومي".

من جانبها، اشارت وكالة إيسنا شبه الرسمية الى محاكمة "ثمانية متهمين بالتجسس على مراكز عسكرية"، على ان يمثلوا مجددا امام القضاء السبت.

وأوقف عدد غير محدد من الناشطين بيئيا في النصف الاول من 2017 بتهمة التجسس.

وتوفي أحدهم، قابوس سيد إمامي، الاستاذ الجامعي الايراني-الكندي، في فبراير 2017 في السجن عن 63 عاما. وتفيد الرواية الرسمية التي تحتج عليها عائلته انه انتحر شنقا.

وباستثناء الثمانية الذين مثلوا الأربعاء، تم الإفراج عن جميع الناشطين في مجال البيئة الذين تم اعتقالهم في طهران في هذه القضية، كما قال اقاسي لفرانس برس.

واضاف بدون تحديد ارقام محددة "يواجه آخرون محاكمة جنائية خارج طهران".

وفي ايلول/سبتمبر، طلب وزير البيئة الايراني عيسى كلانتاري ان يحاكم الناشطون البيئيون المعتقلون بتهمة التجسس منذ كانون الثاني/يناير.