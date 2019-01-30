كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها "أنصار الله" باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، تركي المالكي، إسقاط الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها الجماعة باتجاه جنوب غربي المملكة، محذرا من أن مثل تلك الوقائع ستقابل برد حازم.
ونقلت قناة السعودية عن المالكي، مساء اليوم الأربعاء، قوله إنه "في تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره"، موضحا "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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