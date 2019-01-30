كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمة الكويتي إنهاء عضوية نائبين معارضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على إعلان انتهاء عضوية نائبين معارضين إسلاميين وخلو مقعديهما وإبلاغ الحكومة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب نائبين بدلاً منهما.

وجاء هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في نوفمبر2017 بحبس كل من النائبين، جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) ووليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلامياً بدخول مجلس الأمة.

والنائبان الحربش والطبطبائي موجودان حالياً خارج الكويت.

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.