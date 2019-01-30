كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: مادورو يرفض إجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يستجب لطلب الاتحاد الاوروبي إجراء انتخابات مبكرة حين أبدى استعداده للدعوة الى انتخابات تشريعية وليس رئاسية.

وقال لودريان أمام النواب الفرنسيين: "سنجتمع غداً الخميس في بوخارست، جميع وزراء خارجية (الاتحاد الاوروبي) لتحديد الموقف الذي سيتخذ في ضوء عدم استجابة الرئيس مادورو".