كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحاكم 8 ناشطين بتهمة التجسس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إلا أن الوكالة أضافت أن اقاسي لم يكن كما يتبين من أقواله، حاضراً الجلسة، لأن النيابة العامة اختارت محامين لتمثيل المتهمين، وهذا ما احتج عليه المحامي.
وقد وجهت إلى 4 من المتهمين الثمانية تهمة "الافساد في الأرض" في أكتوبر، وهي واحدة من أخطر التهم في إيران، ويواجه المتهم بها عقوبة الإعدام.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن 3 آخرين يلاحقون بتهمة "التجسس" والأخير بتهمة "التآمر على الأمن القومي".
ومن جانبها، أشارت وكالة "إسنا" شبه الرسمية إلى محاكمة "8 متهمين بالتجسس على مراكز عسكرية"، على أن يمثلوا مجدداً أمام القضاء السبت.
وأوقف حوالى 12 ناشطاً بيئياً في النصف الاول من 2017 بتهمة التجسس.
وتوفي أحدهم، الأستاذ الجامعي الإيراني الكندي، قابوس سيد إمامي، في فبراير 2017 في السجن عن 63 عاماً، وتفيد الرواية الرسمية التي تحتج عليها عائلته أنه انتحر شنقاً.
وفي سبتمبر، طلب وزير البيئة الإيراني عيسى كلانتاري أن يحاكم الناشطون البيئيون المعتقلون بتهمة التجسس منذ يناير.
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