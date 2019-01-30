كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تضع خطة أمنية تحسبا لاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد شرطة سكوتلاند يارد، إيان ليفينجستون، لإحدى هيئات الشرطة الإقليمية، اليوم الأربعاء إن الشرطة البريطانية تضع خطة تحسباً لحدوث اضطراب عام على خلفية انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شرطة سكوتلانديارد، في تغريدة على موقع تويتر، إن "ليفينجستون صرح، أمام اجتماع لهيئة الشرطة سكوتلانديارد، بأن التخطيط من جانب قواته بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يركز على "تخفيف التأثير من حدوث اضطراب محتمل لأدوات إنفاذ القانون وعلى الاستعداد لتعطل محتمل للموانئ وعلى التعامل مع اضطراب عام محتمل وهو ما يمكن أن يؤدي إلى طلبات مساعدة متبادلة عبر المملكة المتحدة".

وأضافت إن "تخطيط شرطة سكوتلانديارد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم بالتعاون مع قوات الشرطة في عموم بريطانيا".

وتابعت أن "ليفينجستون كان قد قرر توظيف أكثر من 100 شرطي إضافي العام الجاري "لضمان قدرة ومرونة" للتأقلم مع حالات الطوارئ المتعلقة بخروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي، وتخلى عن شطب 300 شرطي في السنة المالية المقبلة.