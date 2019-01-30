كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تضع خطة أمنية تحسبا لاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت إن "تخطيط شرطة سكوتلانديارد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم بالتعاون مع قوات الشرطة في عموم بريطانيا".
وتابعت أن "ليفينجستون كان قد قرر توظيف أكثر من 100 شرطي إضافي العام الجاري "لضمان قدرة ومرونة" للتأقلم مع حالات الطوارئ المتعلقة بخروج بريطانيا من الأتحاد الأوروبي، وتخلى عن شطب 300 شرطي في السنة المالية المقبلة.
وكثفت الحكومة التخطيط لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون توصل محتمل لاتفاق في حال لم تستطع رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الموافقة على اتفاق، والحصول على دعم برلماني قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.
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