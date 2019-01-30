كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تعتقل مدير إذاعة بالرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت إذاعة بيسان المدعومة من التحالف الدولي بثها الموجه لسكان محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب الشرقي بداية يونيو عام 2018، وتبث برامج ثقافية واجتماعية، وتميل إلى دعم المكون العربي في المنطقة ويعمل في الإذاعة حوالي 25 شخص من صحفيين وفنيين.
وسبق أن تم اعتقال صحفي في الإذاعة من قبل قوات قسد التي تتوجس من الإذاعة، باعتبارها لا سلطة لها عليها ولا تريد أن يكون للإذاعة دور في المنطقة.
وتبث عدد من المحطات الإذاعية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منبج وعين العرب والقامشلي وعاموده، يسيطر على أغلبها الأكراد المدعومين من وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب الاتحاد الديمقراطي.
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