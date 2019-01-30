كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد" تعتقل مدير إذاعة بالرقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت مجموعة من عناصر قوات سورية الديمقراطية مدير إذاعة بيسان حازم الفرج، في محافظة الرقة شمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء.

وقالت مقربة من عائلة الفرج، إن "مجموعة تقدر بأكثر من عشرة عناصر من قوات قسد والاستخبارات التابعة لها، اعتقلت مدير إذاعة بيسان حازم الفرج حوالي الساعة 2 والنصف من، فجر اليوم الأربعاء، من منزله بحي الجامع النووي غرب مدينة الرقة، وقامت بتفتيش المنزل بشكل دقيق دون ذكرهم سبب الاعتقال".

وبدأت إذاعة بيسان المدعومة من التحالف الدولي بثها الموجه لسكان محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وريف حلب الشرقي بداية يونيو عام 2018، وتبث برامج ثقافية واجتماعية، وتميل إلى دعم المكون العربي في المنطقة ويعمل في الإذاعة حوالي 25 شخص من صحفيين وفنيين.

وسبق أن تم اعتقال صحفي في الإذاعة من قبل قوات قسد التي تتوجس من الإذاعة، باعتبارها لا سلطة لها عليها ولا تريد أن يكون للإذاعة دور في المنطقة.