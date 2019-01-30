كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة سويدية تحظر بيع وتأجير ملابس السباحة «البوركينى» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت بلدية سيغتونا، شمال العاصمة السويدية ستوكهولم، حظر بيع وتأجير لباس السباحة الإسلامي، المعروف باسم «البوركيني»، في المسابح التابعة للبلدية، فيما لا يشمل الحظر السباحة للواتي تحضرن معهن هذا اللباس.

ووفق موقع صحيفة مارستا السويدية، فقد صدر القرار بداية الأسبوع الجاري، خلال اجتماع لأعضاء مجلس البلدية وغالبيتهم من أحزاب المعارضة، فيما دعا حزبا الاشتراكي الديمقراطي واليسار إلى رفض القرار.

وقال رئيس المجلس الثقافي والاجتماعي في البلدية، لارس بجورلين، إن ارتداء البوركيني يمنع النساء من الاندماج في المجتمع السويدي، مشيرًا إلى أن الحظر يشمل فقط بيع وتأجير البوركيني في مسابح البلدية.

وصوت أعضاء مجلس البلدية، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ضد قرار الحظر.

وقال عضو البلدية عن الحزب رولاندو روزاليس، “وظيفة السياسيين ليست تحديد أي لباس سيرتديه المواطنون أو سيشترونه”.

من جهتها أعلنت شركة ستاديام السويدية، المتخصصة في بيع المستلزمات الرياضية، أنها لن تتراجع عن بيع البوركيني.