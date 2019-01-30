كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا ترفض إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مساء أمس الثلاثاء رفضه لإعادة التفاوض مع بريطانيا حول خروجها.
وأضاف زايبرت أن " الحكومة الألمانية ترحب بتأييد البرلمان البريطاني لعدم خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق، وهذه هي قناعتنا منذ فترة طويلة".
وتابع زايبرت أنه "جرى العلم أن البرلمان البريطاني في حاجة إلى الحصول على مزيد من الوضوح بشأن التعامل المقبل مع الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية"، مشيراً إلى أن الأمر الآن بيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمنح مفاوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل " توضيحات ملموسة".
وكان البرلمان البريطاني أقر أمس بأغلبية بسيطة تعديلا غير ملزم يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق انسحاب، ولا يعد هذا القرار أكثر من إعلان نوايا.
ومن المنتظر أن تتفاوض ماي مرة أخرى في بروكسل حول ضمان فتح الحدود في ايرلندا الوارد في اتفاق خروج بريطانيا، وذلك بهدف إلغاء ما يعرف بشبكة الأمان ووضع إجراء بديل لها، وهذا ما كانت ماي قد حققته أمس في البرلمان ما يمكن أن يوصف بأنه نجاح لها.
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