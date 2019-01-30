ألمانيا ترفض إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا

رفضت الحكومة الألمانية مطالب الحكومة البريطانية الخاصة بإعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء إن " فتح اتفاق الخروج ليس مدرجاً على جدول الأعمال".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مساء أمس الثلاثاء رفضه لإعادة التفاوض مع بريطانيا حول خروجها.

وأضاف زايبرت أن " الحكومة الألمانية ترحب بتأييد البرلمان البريطاني لعدم خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق، وهذه هي قناعتنا منذ فترة طويلة".

وتابع زايبرت أنه "جرى العلم أن البرلمان البريطاني في حاجة إلى الحصول على مزيد من الوضوح بشأن التعامل المقبل مع الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية"، مشيراً إلى أن الأمر الآن بيد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمنح مفاوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل " توضيحات ملموسة".

وكان البرلمان البريطاني أقر أمس بأغلبية بسيطة تعديلا غير ملزم يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق انسحاب، ولا يعد هذا القرار أكثر من إعلان نوايا.

ومن المنتظر أن تتفاوض ماي مرة أخرى في بروكسل حول ضمان فتح الحدود في ايرلندا الوارد في اتفاق خروج بريطانيا، وذلك بهدف إلغاء ما يعرف بشبكة الأمان ووضع إجراء بديل لها، وهذا ما كانت ماي قد حققته أمس في البرلمان ما يمكن أن يوصف بأنه نجاح لها.