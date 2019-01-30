كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إطلاق نار في جزيرة كورسيكا الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في منطقة باستيا (شمالي جزيرة كورسيكا الفرنسية) بعد أن فتح شخص النار على المارة قبل أن يلجأ للتحصن بمنزله، حسبما كشفت مصادر من البلدية المحلية.

وتنتشر قوات الأمن والإطفاء في حي أورور بهذه المدينة من جزيرة كورسيكا لمحاولة إيقاف الهدف الذي يحمل سكينا أيضاً.

وأوضحت السلطات أن الأحداث وقعت قرابة الساعة 16.30 ت م بهذا الحي الواقع جنوبي باستيا.

ويرقد أحد المصابين في حالة "مقلقة"، بينما نقل شرطي مصاب إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وذكرت صحيفة "كورس ماتان" المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن الرجل أخذ اثنين من المصابين وتحصن برفقتهما داخل منزله أو بمنزل أحد جيرانه وأن قوات الأمن على وشك مداهمة المكان.

وبحسب إذاعة "فرانس 3" المحلية، فإن المشتبه به يتحرك بصورة منفردة وهو أحد سكان الحي ويبلغ من العمر 70 عاماً.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذا الشخص يعاني مشكلات في الاندماج وقد أدين قضائياً من قبل.

وتجهل السلطات حتى الآن دوافع المهاجم التي أدت لارتكاب الحادث.