كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قانون جديد يسمح لأصحاب الكفاءات بالإقامة الدائمة في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحتى الآن لم يتم تشريع القانون، ويتم العمل في الوقت الحالي، وفق القواعد والضوابط المعمول بها، لكن الاتفاق الرباعي الذي مهّد تشكيل الحكومة الجديدة، نص في أحد بنوده على تغيير قانوني يُسّهل من الحصول على الإقامة في السويد، للخبراء وأصحاب الكفاءات العالية الذين يأتون الى السويد، بعقود عمل، يقررون بعدها الإقامة الدائمة في البلاد.
ووقع الاتفاق الرباعي كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزب البيئة، حزب الوسط، والحزب الليبرالي.
معروف أن العديد من الأشخاص الذين يحصلون في الوقت الحالي على إقامات عمل، يتم ترحيلهم من السويد بعد رفض تمديد إقاماتهم لأخطاء، قد تكون في بعض الأحيان صغيرة جدا، يقوم بها الشخص أو رب العمل.
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