كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف: تدمير درون حوثية إيرانية الصنع فوق أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة "أبها"، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وذكر العقيد المالكي أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، موضحا أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة.