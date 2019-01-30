كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف: تدمير درون حوثية إيرانية الصنع فوق أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، موضحا أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة.
وقال إن "قيادة القوات المشتركة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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