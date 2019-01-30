كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تحذر من زيادة تطرف المناخ على العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الصحيفة إن الموجة الباردة ستؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.
وأشارت الصحيفة إلى موجة شديدة الحرارة تضرب أستراليا أدت لانقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من البلاد.
وصرح "كريستال كولدين"، الأستاذ المشارك في جامعة أيداهو، والمتخصص في حرائق الغابات أن مايشهده العالم من موجات باردة في مناطق وحرائق وأعاصير بمناطق أخرى يدعو للتفكر بما وراء هذه الظواهر وتوقع حدوث الأسوأ.
وتؤكد الدراسات أن موجات الحرارة الشديدة والجفاف القوي تأتي بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفينة في الغلاف الجوي التي تزيد من احتمال ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، ويعزز تكرر تطرف المناخ بشكل مستمر.
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