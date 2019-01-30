كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. النظام السوري يمنع شخصيات ومنظمات لبنانية من دخول البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أحد المواقع الإخبارية السورية أسماء شخصيات منعها النظام السوري من دخول الأراضي السورية.

صحفية "الخليج 365" رصدت أسماء بعض الشخصيات اللبنانية التي أدرجت على لوائح المنع للدخول إلى الأراضي السورية في فترة إعمار سوريا بسبب دعمهم لثورة الأرز اللبنانية عام ٢٠٠٥ في بيروت لخروج الجيش السوري من لبنان ومن بين هذه الشخصيات الممنوعة الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب.

ومن المعروف في لبنان أن الإعلامي الناشط طارق أبوزينب هو من الداعمين لسياسة الرئيس المكلف سعد رفيق الحريري ومؤيد ومدافع عن سياسية حكومة المملكة العربية السعودية.

ووضع النظام السوري "أسماء عشرات الشخصيات اللبنانية على قوائم الإرهاب الخاصة به، وذلك بسبب موقفهم المعارض له، ومن بينهم مسؤولون كبار في الحكومة اللبنانية ونواب في البرلمان". بحسب قائمة مسربة حصلت عليها "السورية نت".

وهذه القائمة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لنظام الأسد، ومُدوّن على رأس القائمة القرار رقم 98/ 18، الصادرة عن الهيئة بتاريخ 29 / 1/ 2017.

وجاء في القائمة أنه "استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 / 1/ 2017 الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و 1373، تُعتمد القائمة التالية كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة".