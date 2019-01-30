كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية: يجب وضع حلول دائمة بشأن مهاجرى المتوسط وتعديل اتفاقية دبلن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد نائب المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، على عدم إمكانية الاستمرار في خلق حلول مجزأة في كل مرة يتم فيها انقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ودعا تيمرمانس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل عقب الاجتماع الأسبوع للجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل، الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى العمل على توحيد مواقفها والبحث عن حلول دائمة، ليس فقط في مجال انقاذ المهاجرين وضبط الحدود والاعادة، بل بشأن إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء بشكل متكامل.

ويأتي كلام المسؤول الأوروبي بالتوازي مع اعلان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي عن التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المهاجرين ال 47 المتواجدين على متن سفينة سي واتش 3، والعالقين في المتوسط منذ 12 يومًا.

وأشار كونتي إلى أن عدد البلدان التي قبلت استقبال هؤلاء بلغ السبعة، منها إيطاليا، مؤكدًا أن عملية الانزال ستبدأ خلال الساعات القادمة.

ولم يعلق تيمرمانس على اعلان السلطات الإيطالية، مكتفيًا بالقول: «ما يحدث في المتوسط منذ أشهر يثبت صحة وجهة نظرنا بضرورة إيجاد آليات مستدامة وحلول لمشكلة الهجرة”.

ولاحظ نائب رئيس المفوضية أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يناقش مسألة الهجرة اليوم، بل كرس جل اجتماعه لبحث التحضيرات والإجراءات التي يجب اتخاذها بوتيرة متسارعة للتعمل مع احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون أي اتفاق، و”سنستمر في العمل حتى ما بعد 29 مارس القادم، عندما يصبح انسحاب بريطانيا واقعًا”، حسب تعبيره.