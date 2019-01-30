كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني يزور قبرص.. ولقاء مرتقب مع أردوغان في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقد اجتماع بين أنستاسيادس وتسيبراس في نيقوسيا، اليوم، في سياق تعاونهم الوثيق والمستمر، من أجل دراسة التطورات الأخيرة ومناقشتها.
وقد هنأ الرئيس القبرصى اليونانيين بشأن التصديق على اتفاق بيرسبس قبل اجتماعهم، قائلا إن رئيس الوزراء اليوناني قد أظهر الشجاعة والجرأة ووضع حدًا لصراع «لا داعي له». والذى ابتليت به اليونان لمدة ثلاثين عامًا، وبالتالى، يعد ذلك طريقًا لفتح نوافذ للتعاون والسلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه من المقرر أن يلتقى تسيبراس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في 5 فبراير المقبل.
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