كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تعلن مقتل ٣٥ عنصرا من حركة الشباب في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، إن الجيش شن هجمات على قواعد حركة الشباب في الصومال، أسفرت عن مقتل 35 من عناصرها.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس، إن القوات الأثيوبية شنت هجوما في مدينة برهابيي على بعد 75 كيلو متر من مدينة بيدوا مما أدى إلى خسائر بشرية وأضرارًا مادية.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الإثيوبية نفذت 44 ضربة جوية، والذي استمرت لمدة 40 دقيقة على قاعدة الشباب في بور هيب حيث اسفر القصف عن مقتل 35 من عناصر حركة الشباب.

وذكر البيان أن 4 مركبات عسكرية وخمس أسلحة من العيار الثقيل تضررت جراء الغارة الجوية.

وأشار البيان الى إن قائد عمليات «الشباب» في المنطقة، عبده عثمان، ومهندس وحدة تفجير القنابل اليدوية عبد السلام لقوا مصرعهم في الغارة الجوية.

وقبل عشرة ايام كشفت وزارة الدفاع أن القوات الإثيوبية هاجمت قواعد حركة الشباب في الصومال، وقتلت 66 شخصا بعد يوم من تقارير زعمت الجماعة المتمردة أنها قتلت عدة جنود إثيوبيين.

ووفقا عن البيان الصادر آنذاك عن الوزارة إن القوات الإثيوبية الموجودة في الصومال في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي، دمرت أيضا 9 سيارات لاند كروزر محملة بالمتفجرات الثقيلة ومركبات أخرى في كيسمايو.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة « على الرغم من أن المجموعة حاولت شن هجوم على قواتنا، إلا أن الهجوم المضاد أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية».

وقالت الوزارة إن الهجوم على الجماعة الإرهابية تم بالتعاون مع القوات الوطنية الصومالية.