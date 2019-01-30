كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتغيير": الاحتفال بيوم التضامن مع فلسطينيي الداخل يسلط الضوء على العنصرية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد الطيبي، عضو الكنيست الاسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير، إن الاحتفال بيوم التضامن مع فلسطينيي الداخل يسلط الضوء على العنصرية التي تبثها الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا، لافتًا إلى أن الممارسات العنصرية الاسرائيلية تتمثل في سن عدد من القوانين التي تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية وكان اخرها قانون القومية اليهودية.
وأضاف الطيبي خلال لقائه بالنشرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن هناك استهداف ممنهج للغة العربية التي تعتبر صفة مميزة للهوية العربية.
وأشار عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير، إلى أن هناك محاولات فاشلة من قبل دولة الاحتلال تم افشالها مثل منع الآذان وممارسات هدم البيوت.
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