رغم وفاة يسرى الحبشي ورضيعها.. وزير الصحة: “انفلونزا الخنازير” فيروس عادي ينتقل من إنسان إلى آخر

جدد وزير الصحة، أنس الدكالي التأكيد على أن فيروس “انفلوانزا الخنازير” لا يدعو إلى القلق، وهو ينتقل من إنسان إلى آخر مثل أي فيروس عادي، في ثاني تصريح رسمي بعد وفاة يسرى الحبشي ورضيعها داخل مستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء.

الدكالي الذي قدم اليوم الأربعاء، في الدار البيضاء، حصيلة وزارته سنة 2018، كشف أن فيروس “H1N1” أضحى منذ 2011 فيروس عادي جدا في المغرب، وأن كل سنة يرتفع معدل أحد الفيروسات التي لا تكون قاتلة.

وبخصوص عدم توفر دواء “طاميفلو” الذي يعطى للمرضى المصابين بالفيروس، قال وزير الصحة إنه لا يمكن العثور عليه في الصيدليات لسبب بسيط، هو “مطلوب” من طرف المرضى المغاربة.

ودعى الوزير الحوامل وأصحاب مرضى السكري، إلى الانتباه واتخاذ الاحتياطات اللازمة، معترفا بضعف وزارته فيما يخص التواصل، وقال “كانت حملة بخصوص فيروس انفلونزا الخنازير، لكن يبدو أننا لا نتواصل بالشمل الكافي.. ونحن حاليا نبحث عن الإيقاع المناسب”.

وتعد هذه ثانية خرجة رسمية لوزير الصحة بعد وفاة يسرا الحبشي ورضيعها داخل مستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء، بعد معاناة مع الفيروس لأزيد من 10 أيام.