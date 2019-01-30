رسميا..الرجاء يعلن عن مدربه الجديد

حسم فريق الرجاء الرياضي رسمياً، خليفة المدرب خوان كارلوس غاريدو، بعد التوصل إلى إتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي باتريس كارترون، لقيادة المجموعة خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة، بعقد يمتد لنهاية السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يتم تقديم المدرب الفرنسي بعد إسدال الستار على مباراة الجولة 15 التي تجمع في هاته الأثناء، فريق الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، التي يستضيفها ملعب العبدي بالجديدة.

وحسب بلاغ لنادي الرجاء الرياضي نشره، مساء اليوم الأربعاء، فإن الدولي المغربي السابق يوسف السفري، سيتولى مهمة المدرب المساعد رفقة الإطار الفرنسي كارترون، الذي حل بمدينة الدارالبيضاء قبل 24 ساعة تقريباً لبدأ مفاوضاته مع الإدارة، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

يشار، إلى أن المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي قد أعلن قبل 3 أيام عن إقالة الإسباني غاريدو، بعد إجتماع للمسؤولين، بسبب تذبذب نتائج المجموعة خلال الفترة الأخيرة، وسوء علاقته باللاعبين.