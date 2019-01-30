عاجل.. قتيل وستة جرحى في إطلاق نار على المارة بفرنسا

كشفت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن حادث جديد لإطلاق النار على المارة في جزيرة كورسيكا، أودى بقتيل وخلف إصابة ستة أشخاص بجراح.
وفي تفاصيل الحادث، قالت وكالة فرانس بريس، إن رجلا ستينيا، أطلق النار بعد ظهر اليوم الأربعاء في أحد شوارع باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبل أن يختبىء في مبنى يقيم فيه، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقال المصدر إن المحققين استبعدوا حتى الآن فرضية العمل الارهابي، رغم أن دوافع مطلق النار المدان سابقا لا تزال غير واضحة، فيما انتشرت وحدات من الشرطة والدرك في المكان في محاولة للسيطرة على مطلق النار.
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