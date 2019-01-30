بطلب من الوزير “أمزازي”.. لجنة التعليم تجعل نقاش القانون الإطار للتربية والتكوين سريا!

بشكل مفاجئ، وبعد خمس اجتماعات مرت لحد الآن للجنة التعليم والثقافة، بمجلس النواب، خصصت لمناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، ظلت كلها مفتوحة أمام الصحافيين، قرر رئيس اللجنة قبل قليل، جعل ما تبقى من اجتماع اليوم الأربعاء، سريا، وطلب من الصحافيين مغادرة القاعة.

اجتماع اليوم الذي انطلق منذ الحادية عشر صباحا، عرف نقاشا قويا حول موضوع السياسة اللغوية، وتقرر جعل الاجتماع سريا قبل لحظات من إنهاء النقاش حول المواد المتعلقة بلغة التدريس، ليفسح المجال بعد ذلك للوزير ليرد على تدخلات البرلمانيين.

وعقب مغادرة الصحافيين قاعة الاجتماع في حدود السادسة مساء، احتج فريق العدالة والتنمية، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على القرار، إلا أن رئيس اللجنة تشبث بقرار جعل اللقاء سريا لما تبقى من أشغاله.

واستغرب البرلمانيون لجعل اللقاء سريا مساء اليوم فقط، وبعد أن واكب الصحافيون النقاش لخمس اجتماعات (اثنين للمناقشة العامة وثلاثة للمناقشة التقصيلية)، استغرقت أزيد من 40 ساعة من النقاش.

مصدر برلماني قال لـ”اليوم 24″، إن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، هو من طلب جعل ما تبقى من اجتماع اليوم سريا، ورجح المصدر أن يكون للطلب علاقة بما يعتزم الوزير قوله خلال رده على تدخلات البرلمانيين، حول موضوع السياسة اللغوية.