مداخيل جماعة الرباط تتجاوز 92 مليار سنتيم .. فاقت التوقعات بمليارين

أعلن المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، عن تحقيق الجماعة لمداخيل فاقت 92 مليار سنتيم، بما يتجاوز التوقعات بملياري سنتيم.

وقال لحسن العمراني، النائب الاول لعمدة الرباط، اليوم الأربعاء، إن مداخيل جماعة العاصمة خلال سنة 2018 بلغت 926.547.951، معتبرا أن رفع مداخيل مجلس جماعة العاصمة تم تحقيقه بالاشتغال على عدد من الملفات بكل إخلاص رغم زحمة الإكراهات والضغوط.

وينتظر أن يفتتح المجلس الجماعي للعاصمة دورة فبراير الأسبوع المقبل، ببرمجة 39 نقطة موزعة على أربع جلسات، تختتم في 21 من فبراير، وسط ترقب كبير لما يمكن أن تشهده، خصوصا أن الدورات الأخيرة لمجلس العاصمة، عرفت مشادات كبيرة، وأعمال عنف وتحطيم لمعدات قاعة الدورة، واحتجاجات لمستشاري المعارضة المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة.