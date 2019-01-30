تأسيس أرشيف مصور لصناع الثقافة في مصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدم المصور المصري، علاء فريد، مبادرة تطوعية مع ثلاثة أشخاص آخرين، بعنوان "فوتو بوك" احتضنها معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخمسين، لتأسيس أرشيف مُصور لصناع الثقافة في مصر من مؤلفين وناشرين وحتى الصحافيين المتخصصين في تغطية هذا المجال.

وأقام فريد (34 عاما) ورفاقه استوديو مصغرا داخل أحد أركان المعرض يتوافد عليه يوميا عشرات المؤلفين من أصحاب الإصدارات الجديدة من مختلف الأعمار والذين أبدوا تجاوبا كبيرا مع المبادرة.

وحول المبادرة، قال فريد: "جاءت الفكرة عندما جلسنا ذات مرة كمجموعة عمل وبحثنا عن صورة لأديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، بجودة عالية لكننا لم نجد، خاصة أن جميع صوره التقطت في وقت التصوير الفوتوغرافي التقليدي ولم يكن التصوير الرقمي ظهر بعد".

وأضاف "فكرت أنا والزميل الصحفي سامح فايز، في التقدم بمبادرة لتصوير جميع المؤلفين حاليا، الكبار منهم والشباب، حتى يكون لدينا أرشيف صور احترافية تصلح للاستخدام بوسائل الإعلام ويكون مجانيا".

وتابع قائلا "رحبت لجنة المبادرات والشباب بمعرض القاهرة للكتاب بفكرتنا وتبنتها، ووفرت لنا الهيئة العامة للكتاب التي تتولى تنظيم المعرض المكان المناسب، ومن حسن حظنا أننا بدأنا المبادرة في دورة اليوبيل الذهبي".

ويتوافد على مبادرة "فوتو بوك" يوميا ما بين 100 و150 زائرا من مؤلفين وناشرين وصحفايين ومسؤولين بالهيئات والمؤسسات الثقافية المختلفة حتى أن الأرشيف امتلأ الآن بنحو 1000 صورة.

ومن بين الذين حرصوا على المشاركة في المبادرة والتقاط صور لهم وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، وأحمد القرملاوي، والقاصة منى ماهر، وعمرو العادلي، الفائز بجائزة اتحاد كتاب مصر في فرع الرواية، والروائية نورا ناجي، والصحفي محمد فتحي، والروائي أشرف العشماوي.

وقال فريد إنه "لم تكن هناك مناسبة أفضل من معرض القاهرة للكتاب لإطلاق المبادرة، فهو عرس سنوي للثقافة المصرية، لكننا نعتبر هذه الدورة هي البداية، وسنواصل المبادرة في الدورات القادمة".

وأضاف "كنا نستهدف صناع الثقافة في مصر لكن لأن المعرض دولي فهناك الكثير من الزائرين والمشاركين العرب والأجانب، لذلك انضم إلى أرشيفنا المصور كتاب أمثال الكويتي سعود السنعوسي، والأردني أيمن العتوم، وغيرهم".

وتابع قائلا "بعد انتهاء المعرض هذا العام تتسلم الهيئة العامة للكتاب نسخة من الصور فيما سنقوم بوضع نسخة على موقع مجاني بالإنترنت لخدمة الصحافة والإعلام".

واحترف فريد التصوير، بعد أن كانت هواية قديمة له، لكنه لم يتعلمها في مؤسسات التعليم العالي، فهو بالأساس حاصل على دكتوراه في الكيمياء من كلية العلوم ويعمل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويقتطع من وقته وجهده لصالح المبادرة.

ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى الخامس من شباط/ فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 1274 ناشرا من 35 دولة.