النقب: اعتقالات في هدم قرية العراقيب للمرة 139

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ139، اليوم الأربعاء، فيما اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية 4 أشخاص خلال تنفيذ عملية الهدم.

وقال أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة من وحدة "يؤاف" التابعة لما يسمى "سلطة تطوير النقب"، التي قامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح.

وأكد الأهالي أن الاقتحام تم في ساعات المساء الأولى، وأن الشرطة قامت باستفزاز الأهالي خلال عملية الهدم، وتركتهم في العراء، دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 نساء من أهالي القرية، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الشعبية في قرية العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، وقامت بإخلاء سراحهم بعد ساعات قليلة من إتمام عملية الهدم.

وأوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أبو مديغم بعد اعتقالها لثلاث نساء من العراقيب بوقت قصير، دون سبب واضح.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية، تلاحق أهالي قرية العراقيب بشكل مستمر، والذين يؤكدون على نحو مستمر، أنهم يتشبثون بأرضهم ويصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام.

ويحاكم أبناء الشيخ صياح الطوري (69 عاما) من العراقيب، في عدة ملفات قضائية تدور في المحاكم الإسرائيلية في أعقاب صمودهم على أرضهم، ورفضهم لسياسة الهدم والإخلاء الطوعي لقريتهم.

ويأتي هدم العراقيب للمرة 139، فيما يقضي الشيخ الطوري يومه الـ37 في السجن، بعد اتهامه بما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إليه، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".