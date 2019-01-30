انت الان تتابع تفاصيل خبر أمير قطر يصل الصين في ختام جولته الآسيوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 08:27 مساءً - وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين قادماً من اليابان، في زيارة تستغرق يومين، بآخر محطات جولته الآسيوية.

وسيوقع أمير قطر خلال الزيارة سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

يُشار إلى أن أمير قطر يُجري، منذ الأحد الماضي، جولة آسيوية هي الثانية له؛ بعد حصار بلاده من قِبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر، منذ يونيو 2017، حيث أجرى في أكتوبر من العام نفسه زيارة رسمية لعدة دول آسيوية؛ تلبية لدعوة من قادتها، شملت كلاً من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، ووقّع خلالها عدة اتفاقيات تعاون.

وفي بداية جولته لكوريا الجنوبية وقّع مذكرة تفاهم في مجال الزراعة الذكية تهدف إلى دعم وتطوير صناعة الزراعة الذكية، والتعاون في مجال البحوث الزراعية، ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير لتكنولوجيا الزارعة الذكية الصديقة للبيئة.