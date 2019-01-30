شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر طائرة بدون طيار معادية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:12 مساءً, 30 يناير 2019 م
المناطق - وكالات
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة 15:42 بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.
وذكر أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية .
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