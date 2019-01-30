شكرا لقرائتكم خبر عن عباس: الانتخابات ستجرى في القدس والضفة وغزة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء إن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة "ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع".

وأكد عباس- لدى استقباله في رام الله مسؤولين روس ـ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا) حرصه على "تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 2017، والذي نحن ملتزمون بتنفيذه".

وكان عباس أعلن في 22 من الشهر الماضي أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي، الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعدة، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.