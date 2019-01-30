السيول والثلوج تجتاح 20 محافظة ايرانية

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي بان السيول والثلوج والعواصف الثلجية اجتاحت مناطق في 20 محافظة في البلاد.

وقال سليمي في تصريح نقلته وكالة انباء "فارس" اليوم الاربعاء، ان "السيول والاعاصير والثلوج والعواصف الثلجية اجتاحت خلال اليومين الماضيين مناطق في 20 محافظة بالبلاد".

واضاف، انه "تمت اغاثة 7500 شخص كما تم اسكان 1000 شخص بصورة اضطرارية وجرى نقل 22 مصابا الى المراكز العلاجية فضلا عن تفريغ 210 وحدات سكنية من المياه التي غمرتها".

