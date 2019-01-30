مجلس الأمة الكويتي يلغي عضوية نائبين "إسلاميين"

الخليج 365/ بغدادوافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على إعلان انتهاء عضوية النائبين المعارضين الإسلاميين، جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وخلو مقعديهما في إطار قضية اقتحام البرلمان عام 2011.

وأعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، أن البرلمان اتخذ في جلسة عادية، انعقدت اليوم، قرارا بخلو مقعدي الحربش، السياسي من "الحركة الدستورية الإسلامية" المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.



وأوضح الغانم أنه سيتم، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب، إجراء تصويت حول تعيين نائبين جديدين لشغل مقعدي الحربش والطبطبائي.

وأشار الغانم، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية "وليس إجراءات ضد أشخاص"، مضيفا: "لا أحد فينا يرغب في أن تنتهي عضوية زملائنا بهذا الشكل، إنما جاءتنا أحكام نهائية باتة".

