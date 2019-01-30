الجيش اليمني يتلف 7 آلاف لغم وعبوة ناسفة حوثية بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، أن قواته أتلفت 7 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها المليشيا الحوثية الانقلابية، بجبهتي كتاف والبقع، في محافظة صعدة شمالي البلاد.



ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة العقيد سيف السلفي، أن الفرق الهندسية أتلفت نحو 7 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، زرعتها المليشيا قبل فرارها من مواقع في مديريتي كتاف والبقع، والمثلث الرابط بين محافظتي صعدة والجوف.

وأوضح أن المليشيا تتعمد زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية، ما يشكل خطورة على حياة المدنيين.



وأكد أن جهود الفرق الهندسية مستمرة لتطهير مختلف المناطق المحررة في محافظة صعدة، لتأمينها أمام عودة المدنيين إلى مناطقهم .

وكانت الفرق الهندسة التابعة للجيش اليمني قد انتزعت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف خلال الفترة الماضية.