المبعوث الأممي في اليمن يرحب بإطلاق التحالف 7 أسرى حوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الأمم المتحدة، الأربعاء، بقرار التحالف العربي الإفراج عن 7 أسرى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث: "يرحب المبعوث الخاص بقيام التحالف الذي تقوده السعودية بإطلاق سراح سبعة أسرى من الحوثيين".



وأضاف "أن الصليب الأحمر قام اليوم بنقل الأسرى المفرج عنهم من الرياض إلى صنعاء".

وأكد البيان، "أن جريفيث متشجع للغاية بتلك الروح الإيجابية التي يبديها الطرفان"، معبرا في أن يعطي ذلك دفعة للتنفيذ السريع لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

جدير بالذكر أن التحالف، أكد أمس الثلاثاء، أن الجهود المشتركة لقيادة التحالف والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث نجحت في استعادة الأسير السعودي لدى المليشيا الحوثية الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.

وأضاف التحالف أنه سيتم الإفراج عن سبعة أسرى حوثيين مقابل الأسير السعودي موسى عواجي، الذي وصل إلى الرياض.