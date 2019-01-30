الان تتابع السفارة الفرنسية تحاول تحرير مراسلين احتجزا في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام فرنسية أن السفارة في فنزويلا تحاول تحرير مراسلين اثنين احتجزا في فنزويلا. وأشارت إلى أن السلطات احتجزت المراسلين في أثناء تغطيتهم الأحداث في الشارع وصناعة تقارير عن آخر التطورات في الأزمة الفنزويلية

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