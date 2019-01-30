الان تتابع التحالف العربي: تسليم 7 محتجزين من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تسليم 7 محتجزين من مليشيا الحوثي مقابل تسليم الأسير السعودي. وقال في بيان صحفي، أن تسليم وإعادة المحتجزين من مليشيا الحوثي تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر”. وأضاف: “تلقى المحتجزون من ميليشيا الحوثي من قوات التحالف الاهتمام والكامل الرعاية الصحية اللازمة”.

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