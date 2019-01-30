شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والوكالة الأمريكية يناقشان محفظة مشاريع التنمية وتحسين سبل المعيشة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، اليوم (الأربعاء)، مع المدير القُطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن ماري ديفين إيليت، محفظة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتم الاتفاق، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على عقد ورشة عمل خلال شهر فبراير القادم لتحديد أولويات الحكومة والتنسيق لوضع خطة عمل مشتركة لمشاريع الوكالة تتناسب مع رؤية الحكومة التنموية والاقتصادية في هذه المرحلة.
وأكدت المسؤولة الدولية استمرار دعم الوكالة للحكومة اليمنية في تلبية حاجاتها من خلال تمويل مشاريع تحسين سبل المعيشة وبناء القدرات، مشيرة إلى تقديم دعم إضافي لليمن بمبلغ 27 مليون دولار ستضاف إلى محفظة مشاريع الوكالة خلال العام 2020/2019 إضافة إلى مبلغ 149 مليون دولار المعتمدة لهذا العام.
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