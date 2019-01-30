شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يؤكد الدعم الأمريكي لفنزويلا في اتصال هاتفي مع غوايدو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفق، خلال اتصال هاتفي اليوم (الأربعاء) مع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، على استمرار التواصل تزامنا مع خطط لتنظيم احتجاجات خلال الأيام القادمة.

وأضافت ساندرز في بيان أن ترمب تحدث مع غوايدو «لتأكيد دعمه القوي لكفاح فنزويلا من أجل استعادة ديموقراطيتها».

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة ورئيس البرلمان غوايدو رئيسا لفنزويلا.