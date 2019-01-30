شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير طائرة من دون طيار للحوثيين في أجواء أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة "أبها"، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وذكر العقيد المالكي أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات الميليشيات الحوثية الإرهابية من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، موضحا أن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة.

وقال إن قيادة القوات المشتركة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.