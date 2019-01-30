شكرا لقرائتكم إتلاف أكثر من 7 آلاف لغم زرعها الحوثيون في صعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أتلف الجيش اليمني بدعم التحالف، كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف البقع والخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف.

وقال العقيد سيف السلفي، قائد كتيبة الهندسة في محور صعدة، إن الفرق الهندسية العسكرية انتزعت وأتلفت قرابة سبعة آلاف لغم، مختلفة الأشكال والأحجام، كانت زرعتها الميليشيات قبل فرارها، في كل من كتاف البقع والمثلث الرابط بين صعدة والجوف.

وأكدالسلفي أن ميليشيات الحوثي تتعمد زراعة الألغام في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين، مؤكدا أن فرق الجيش تواصل انتزاع الألغام من مختلف المناطق لتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسبق أن انتزعت فرق الهندسة التابعة للجيش اليمني أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف البقع خلال العام الماضي، الأمر الذي يظهر حجم الألغام التي تزرعها الميليشيات لقتل المدنيين على المدى الطويل.