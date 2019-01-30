ترند الموجز|السجن 12 عاما للمرأة الحديدية..وتراجع جديد في أسعار الدولار والريال..وتفاصيل طقس الخميس..والبريميرليج يشتعل..وكلوب يدافع عن خطأ "صلاح"

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، السجن 12 عاما لسعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية السابقة، والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس، وتراجع جديد في أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك، وقبل الفرصة الذهبية.. "كلوب" ينفجر مدافعا عن "صلاح".. ويكشف عن خطأ اعترف به الفرعون.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 7

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 9

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 7

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 7

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9

(رابط الخبر)

تراجع جديد في أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه، الأربعاء، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية وصل لـ 25 قرشا.

ويأتي تراجع الدولار بعد أيام من تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل، الأحد الماضي، أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري، حيث فقد 22 قرشا دفعة واحدة في أغلب البنوك المصرية.

وقال محللون اقتصاديون ومصرفيون للوكالة إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية، الأربعاء وفقا لموقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري، والتجارى الدولي CIB، والأهلى اليوناني يقدمون أقل سعر لشراء الدولار بـ١٧٫٥٧ جم

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٧٫٦١ جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٧٫٦٧ جم



وفي سياق متصل، تباينت أسعار العملات الأخرى خلال تعاملات الأربعاء:

انخفض سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، حيث سجل ٤٫٦٨٥٥ جم للشراء، مقابل ٤٫٧٢ جم للبيع

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري ٢٠٫٠٩٣٤ جم للشراء، مقابل ٢٠٫٢٤١٥ جم للبيع

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري ٢٣٫٠١٤١ جم للشراء، ٢٣٫١٩٠٥ جم للبيع

أما الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري، سجل سعره، 57.99 جنيه للشراء، 58.33 جنيه للبيع

(رابط الخبر)

قبل الفرصة الذهبية.. "كلوب" ينفجر مدافعا عن "صلاح".. ويكشف عن خطأ اعترف به الفرعون

دافع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن نجمه محمد صلاح، رافضا اتهامه بادعاء التمثيل وخداع الحكام من أجل الحصول على ركلات جزاء.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن اتهامات موجهة لصلاح بالتحايل على الحكام، بعد سقوطه داخل المنطقة للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس، الجولة الماضية، لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ.

وقال كلوب فى تصريحات قبل مواجهة ليستر سيتي: "جميع ركلات الجزاء التي تم احتسابها لصلاح كانت صحيحة، لماذا يتعامل الناس مع تلك الركلات الصحيحة وكأن اللاعب تحايل من أجل الحصول عليها.. لماذا يحدث ذلك؟، هل تريدون مشاهدة قطرات الدماء وهي تتساقط من مو من أجل احتساب ركلة الجزاء".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح اعترف بالخطأ بعدما ادعى السقوط أمام كريستال بالاس، إلا أنني ليس بحاجة للحديث معه لأنه أدرك خطأه، وكان هذا الموقف هو الأول من دون الحصول على ركلة جزاء، ولكن جميع المواقف أمام نيوكاسل، أرسنال وبرايتون، لن نتحدث عنها لأنها ركلة جزاء".

وتسائل: "هل تحدث أي شخص عن فاردي؟ بعدما أخفق في محاولته للحصول على ركلة جزاء أمام ساوثامبتون، لقد قفز آنذاك، هل جيمي شخص سيء بسبب هذا الأمر؟ لا أقول الآن إنه يغطس وهذا موقف آخر، في هذا الموقف والمدافع خلفك قد تشعر بشيء ولا تعلم إذا كان عليك السقوط".

وحصل صلاح على أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات بالدوري، ويتصدر الفرعون قائمة الهدافين بـ16 هدفا، بفارق هدف عن أوباميانج مهاجم أرسنال.

وأمام ليفربول فرصة ذهبية الليلة لزيادة فارق النقاط لـ7 مع منافسة المباشر مانشستر سيتي، الذي خسر من نيوكاسل يونايتد، بهدفين لهدف، في حال فوز الريدز على ليستر سيتي.

وتوقف رصيد السيتي عند 56 نقطة في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر بـ60 نقطة.

(رابط الخبر)

السجن 12 عاما لسعاد الخولى نائبة محافظ الإسكندرية السابقة

قضت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، والمعرفة إعلاميا "بالمرأة الحديدية"، بالسجن 12 سنة، وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة، ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق حبس سنة وإيقافها لمدة 3 سنوات، وعزله من الوظيفة، وإعفائه 5 متهمين أخرين من العقوبة، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

صدر الحكم بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعادعبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.

(رابط الخبر)