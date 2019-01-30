الجعفري: يجب إنهاء التواجد غير الشرعي لقوات أميركا وبريطانيا وتركيا

أكد مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن الدولي بشار الجعفري أن "الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة لتحسين الوضع الإنساني وتوفير البيئة المناسبة لعودة االلاجئين إلى بلدهم بكرامة"، مشيراً إلى أنه "يجب إنهاء التواجد غير الشرعي للقوات الاميركية والبريطانية والتركية من على الراضي السورية".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أوضح مندوب سوريا أن "القوات الأجنبية تدعم الإرهاب وتعيق العمل الإنساني كما هو الحال لمخيم الركبان"، داعياً "لوقف جرائم التحالف الدولي غير الشرعي التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين السوريين".
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