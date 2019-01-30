أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، أن البرلمان اتخذ في جلسة عادية، انعقدت اليوم، قرارا بخلو مقعدي الحربش، السياسي من "الحركة الدستورية الإسلامية" المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.
وأوضح الغانم أنه سيتم، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب، إجراء تصويت حول تعيين نائبين جديدين لشغل مقعدي الحربش والطبطبائي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمة الكويتي يقرّر إلغاء عضوية نائبين على خلفية اقتحام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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