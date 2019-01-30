مجلس الأمة الكويتي يقرّر إلغاء عضوية نائبين على خلفية اقتحام البرلمان

أعلن رئيس مجلس الأمة، ​مرزوق الغانم​، حسبما نقلته وكالة "كونا" الرسمية، أن البرلمان اتخذ في جلسة عادية، انعقدت اليوم، قرارا بخلو مقعدي الحربش، السياسي من "الحركة ​الدستور​ية الإسلامية" المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائبا مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.

وأوضح الغانم أنه سيتم، وفق أحكام الدستور و​قانون الانتخاب​، إجراء تصويت حول تعيين نائبين جديدين لشغل مقعدي الحربش والطبطبائي.