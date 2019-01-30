الشرطة الألمانية تعتقل 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم

أعلن مكتب المدعي الاتحادي الألماني أن "الشرطة ألقت القبض على 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم".
وأوضح المكتب في بيان له أن "اثنين من المشتبه بهم قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ألمانيا، وهم شاهين ف، وحيرش ف، ورؤوف ف".
ولفت الى أنه " وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم". وأُلقي القبض على الثلاثة في ولاية شليسفيش-هولشتاين بشمال البلاد.
وأوضح مكتب المدعي الاتحادي أن "شاهين حمل تعليمات من الانترنت حول كيفية صنع قنبلة وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في بريطانيا. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا".
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