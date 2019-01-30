الشرطة الألمانية تعتقل 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم

أعلن مكتب المدعي الاتحادي الألماني أن "​الشرطة​ ألقت القبض على 3 عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم".

وأوضح المكتب في بيان له أن "اثنين من المشتبه بهم قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ​ألمانيا​، وهم شاهين ف، وحيرش ف، ورؤوف ف".

ولفت الى أنه " وفقا للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا بعد هدفا محددا لهجومهم". وأُلقي القبض على الثلاثة في ولاية شليسفيش-هولشتاين بشمال البلاد.

وأوضح مكتب المدعي الاتحادي أن "شاهين حمل تعليمات من الانترنت حول كيفية صنع ​قنبلة​ وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في ​بريطانيا​. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا".