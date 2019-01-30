القوات الحكومية اليمنية: مقتل 8 من "أنصار الله" بكمين شمال صعدة

أعلنت ​القوات​ الحكومية اليمنية التابعة للرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ عن مقتل 8 من جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) في محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​.

وأوضحت القوات الحكومية، في بيان، أن "القوات استدرجت مجموعة من الحوثيين باتجاه مزهر شرق مديرية باقم شمال صعدة، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ".

ولفتت إلى أن "الكمين أسفر عن مصرع 8 من عناصر الحوثيين، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لهم".

فيما أكدت القوات الحكومية أن إلى "طيران التحالف سن غارات على مواقع متفرقة للحوثيين في مديرية باقم، كبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة".