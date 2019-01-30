الخارجية الروسية: البحارة الروس المختطفون يعودون لوطنهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن البحارة الروس الذين تم الإفراج عنهم بعد اختطافهم من قبل قراصنة في مضيق غينيا عادوا إلى وطنهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "بحسب معلومات السفارة الروسية في أبودجا، تم إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة نقل الحاويات "ماندي" ، التي احتجزها القراصنة منذ يوم 2 كانون الثاني، وفي الوقت الحالي عاد البحارة الى وطنهم".
وبحسب البعثة الدبلوماسية في نيجيريا، في ليلة 2 كانون الثاني الحالي، شن قراصنة هجوما في خليج غينيا، على سفينة الشحن "إم.إس.سي ماندي"، حيث كان على متنها 24 شخصا، من بينهم 23 مواطنا روسيا ومواطنا واحداً من أوكرانيا، وأدى الهجوم إلى اختطاف 6 مواطنين روس.
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