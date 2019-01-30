الخارجية الروسية: البحارة الروس المختطفون يعودون لوطنهم

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن البحارة الروس الذين تم الإفراج عنهم بعد اختطافهم من قبل قراصنة في مضيق ​غينيا​ عادوا إلى وطنهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "بحسب معلومات ​السفارة الروسية​ في أبودجا، تم إطلاق سراح أفراد طاقم ​سفينة​ نقل الحاويات "ماندي" ، التي احتجزها ​القراصنة​ منذ يوم 2 كانون الثاني، وفي الوقت الحالي عاد البحارة الى وطنهم".

وبحسب البعثة الدبلوماسية في ​نيجيريا​، في ليلة 2 كانون الثاني الحالي، شن قراصنة هجوما في ​خليج غينيا​، على سفينة الشحن "إم.إس.سي ماندي"، حيث كان على متنها 24 شخصا، من بينهم 23 مواطنا ​روسيا​ ومواطنا واحداً من ​أوكرانيا​، وأدى الهجوم إلى اختطاف 6 مواطنين روس.