ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" نقلاَ عن ​الأمم المتحدة​ تأكيدها أن "​التحالف العربي​ أفرج عن 7 أسرى من جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) نقلوا من العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​ إلى العاصمة اليمنية ​صنعاء​".

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: التحالف يفرج عن 7 أسرى من الحوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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