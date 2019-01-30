رئيس الأركان السوداني: القوات المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية

أكد رئيس الأركان المشتركة ​السودان​ي كمال عبد المعروف الماحي أن "​القوات​ المسلحة لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول"، مشيراً إلى أن "الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام ​العالم​، وتؤلب عليه المنظمات، وتوفر الدعم للحركات المتمردة التي ظلت تقاتل القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية".

فيما أكد وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، خلال كلمة للضباط بأكاديمية نميري العسكرية العليا، أن "القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم إعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد عبر ما يسمى بالانتفاضة المحمية".